Таллин, 7 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Потребительские цены в Эстонии в январе 2022 года выросли в годовом выражении на 11,3%. Об этом сообщил национальный Департамент статистики со ссылкой на собственные данные.

Picserver.org Инфляция

Наибольшее влияние на индекс потребительских цен по сравнению с январем 2021 года оказали расходы, связанные с жильем. На них пришлось более 40% от общего роста. Стоимость электроэнергии в домах выросла на 53%, тепла — на 43%, а газа — на 80%.

Пятая часть прироста индекса пришлась на транспорт, а также на продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен на бензин за год превысил 23%, а на дизельное топливо — 26%.

Товары в январе подорожали на 9%, а услуги — на 16%. Среди продуктов питания за год наиболее заметно подорожали картофель (107%), свежие овощи (32%) и свежая рыба (28%).