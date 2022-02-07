Тобрук, Ливия, , 12:45 — REGNUM Представители двух альтернативных правительств Ливии прибыли в город Тобрук, для обсуждения «дорожной карты» по урегулированию ситуации в стране. Об этом сообщает CanatFebrayr.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, 86 делегатов парламента Ливии из Триполи и представители «Восточного» правительства страны намерены договориться о новой дате президентских выборов, которые должны были пройти в стране 28 декабря.

Также, в ходе сессии должен быть избран новый премьер-министр страны, полномочия которого должны признать обе стороны гражданской войны.

Часть депутатов, во главе с действующим премьер-министром страны Абдель-Хамидом Дабайбой, отказалась прибыть в Тобрук. Дабайба также отказался признавать выборы нового главы правительства и передавать власть кому-либо, кроме нового президента Ливии.