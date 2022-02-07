Псков, 7 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Псковской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали 19 человек, что на 17 человек меньше, чем сутками ранее. Об этом 7 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным регионального оперштаба, в Псковской области выявили за сутки 507 новых случаев заражения коронавирусом, что на 53 случая больше, чем за 5 февраля. Только в Пскове обнаружили за сутки 176 случаев заболевания ковидом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём профиле в Instagram отметил, что рост темпов распространения заболеваемости ковидом на прошлой неделе составил 60%.

От COVID-19, как основной причины, в Псковской области скончались за сутки восемь человек, что в два раза больше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности в регионе несколько сократилась.

Отрицательный тест на коронавирус за сутки получили 183 бывших ковид-пациента, что на 55 человек меньше, чем сутками ранее. Показатель выздоровления в последнее время сокращается в Псковской области.

За всё время пандемии в Псковской области выявили 78 327 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1476 человек, а выздоровели — 72 143 человека.