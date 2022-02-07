Кемерово, , 12:35 — REGNUM В Кемеровскую область прибыл вертолёт «Ансат» 2020 года выпуска, который будет использоваться как судно санитарной авиации. В правительстве региона уточнили, что он более современный и более экономичный, чем вертолет МИ-8, который использовался ранее для этих целей.

Вертолет санавиации Администрация правительства Кемеровской области

«Санавиация позволяет оказать необходимую помощь жителям самых отдалённых территорий при инфарктах, инсультах, тяжёлых травмах, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Время транспортировки на автомобилях скорой помощи составляет 2−4 часа, вертолёт сокращает этот период от 20 минут до часа».

По его данным, с октября по декабрь 2021 года специалисты санавиации совершили 63 вылета, вывезли 86 человек. В Кузбассе в настоящее время для санавиации доступно 22 площадки.