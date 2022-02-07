Тюмень, 7 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 366 ковидных пациентов, 147 госпитализировано с COVID-19. Об этом 7 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 7 февраля коронавирус выявили у 2506 тюменцев. Это на 397 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 февраля коронавирус выявили у 117 562 человек, выздоровели 88 005 пациентов, скончались 3774 (на четыре человека больше, чем днём ранее).