Бухарест, , 12:34 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии выявили 16 959 новых случаев заражения коронавирусом, что свидетельствует о снижении уровня распространения указанной коронавирусной инфекции. Об этом 7 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, наибольшее число граждан, заразившихся SARS-CoV-2, по-прежнему отмечается в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах страны. Сообщается о 81 умершем пациенте.

Чиновники минздрава Румынии в очередной раз призвали сограждан в срочном порядке пройти соответствующую вакцинацию. В то же время официальный Бухарест окончательно отказался от идеи введения общенационального карантина в стране.

Напомним, по состоянию на 7 февраля общее количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 2,4 млн человек. Из них в стране скончались 60 642 граждан.