Кабул, 7 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Афганистане в результате схода лавины погибли не менее 20 человек, сообщает 7 февраля агентство Bakhtar.

Льюис Джон Фредерик. Лавина в Альпах

Отмечается, что инцидент произошел в районе Дангам.

В настоящее время на месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января четверо рабочих погибли и ещё один пострадал в результате происшествия на золотодобывающем руднике в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

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