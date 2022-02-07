Калуга, 7 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Калужская область занимает первое место в стране по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте — более трети. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша 7 февраля в рамках координационного совещания руководителей органов государственной и территориальных федеральных органов власти региона.

Научный работник

По итогам рейтинга, сформированного оргкомитетом под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, Калужская область вошла в ТОП-10 лучших регионов по проведению Года науки и технологий. В регионе состоялось более 50 крупных мероприятий по популяризации научных знаний, в том числе, форумы и научно-практические конференции. Наиболее значимые из них — международные научно-практические конференции «Математические идеи П. Л. Чебышёва и их приложение к современным проблемам естествознания», «Человек-Земля-Космос», Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки», региональный космический фестиваль «Космофест.40» для школьников с участием известных российских космонавтов. Укрепление научно-исследовательского потенциала области играет ключевую роль в её социально-экономическом развитии. Научно-исследовательская деятельность в регионе реализуется на базе 22 научных организаций и 10 вузов, а также промышленных, внедренческих предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составляет более 11 тысяч человек.

Губернатор области Владислав Шапша напомнил, что вслед за Годом науки и технологий президентом объявлено о проведении в России научного десятилетия.

В области созданы и успешно развиваются инновационные кластеры: фармацевтический, автомобилестроения, композитных материалов, информационных технологий, ядерных технологий, туристско-рекреационный, транспортно-логистический, образования и науки. В 2021 году ученые области добились значительных успехов, которые были отмечены рядом престижных наград, грантами и стипендиями.