Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Петербурге избрали меру пресечения заместителю главного врача Городского диагностического центра №1 (ГКДЦ №1) Елене Медведевой. После рентгеновского обследования в этом центре желудочно-кишечного тракта скончались как минимум семь пациентов и пострадали более 20 человек. О решении суда 7 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Обвиняемая заместитель главного врача ГКДЦ №1 Петербурга Елена Медведева

Как считает следствие, пациенты отравились использованным в ходе обследования барием, который оказался не медицинским, а промышленным. По версии следствия, в администрации медучреждения знали, что препарат не тот, что нужен. В начале февраля был заключен под стражу главный врач центра Евгений Попов, а 7 февраля отправлена в СИЗО и заместитель главного врача Елена Медведева.

В своем ходатайстве об аресте обвиняемой по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») следствие указало, что Медведева, являясь заведующей отделением лучевой диагностики ГКДЦ №1, в период с 29 июля 2021 года по 26 января 2022 года, будучи квалифицированным врачом, достоверно знала, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом. Несмотря на это, она организовала его использование персоналом.

Сама врач частично согласилась с обвинением. В суде просила домашний арест, обещала сотрудничать со следствием.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд избрал стражу сроком по 25 марта», — уточнили в ОПС.