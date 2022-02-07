Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3213 человек (на 279 случаев заражения меньше, чем днём ранее), выписаны с выздоровлением ещё 824 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (931), Таганроге (152), Шахтах (139), Волгодонске (123), Батайске (119) и Аксайском районе (103). 13,5% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,4% — дети.

Победить COVID-19 не смогли ещё пять шесть человек. Это 62-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 33 до 89 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 238 530 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 191 193 человека. Жертвами COVID-19 стали 10 088 человек.