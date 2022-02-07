Иерусалим, , 12:30 — REGNUM Совместные с США учения Армии обороны Израиля по противоракетной обороне Juniper Cobra, которые были намечены на март 2022 года, переносятся на неопределенный срок. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба израильской армии.

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«Совместные международные учения Juniper Cobra, которые должны были состояться при участии ВС Израиля и США в марте, были отложены по ряду соображений и будут проведены позднее, о чем будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что израильская сторона высоко оценивает свое тесное сотрудничество с армией США и рассчитывает на совместные учения в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские силовики перекрыли движение по трассе, соединяющий территорию Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан) с Израилем.