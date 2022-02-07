Красногорск, 7 февраля 2022, 12:30 — REGNUM Министерство культуры и комитет по туризму Подмосковья будут объединены в одно ведомство. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Московской области
Правительство Московской области
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По мнению главы региона, такие меры позволят более эффективно проводить политику в обоих указанных направлениях.

«Обращаю внимание, что культура и туризм у нас будут объединены, чтобы придать им большее значение. Задача, чтобы и музеи, и места отдыха были интересными. Показателем, мерилом этого является поток (посетителей — прим. ИА REGNUM), интерес к тому или иному событию», — сказала Воробьев.

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