Варшава, 7 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В понедельник, 7 февраля, президент Польши Анджей Дуда направится из Пекина в Брюссель, где встретиться с политиками и чиновниками в учреждениях Европейского союза и штаб-квартире НАТО. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Fakt.pl Анджей Дуда

Сообщается, что визит в бельгийскую столицу президент начнет со встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Затем он поговорит с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встречи президента Польши с руководителями западных ведомств будут касаться «угрозы военного вторжения России на Украину», а также отношений Варшавы с Брюсселем и Вашингтоном в политической и военной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».