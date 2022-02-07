Токио, 7 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу. Об этом американский посол в Японии Рам Эмануэль заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

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Посол подчеркнул, что хочет выразиться предельно ясно 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий.

«Соединенные Штаты поддерживают Японию по вопросу северных территорий. И они признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами еще с 1950-х годов», — сказал американский дипломат.

Вместе с тем он заявил, что поддерживает усилия правительств Японии и России, которые пытаются прийти к мирному договору. Его давно пора заключить.

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