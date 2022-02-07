Нью-Йорк, США, , 12:28 — REGNUM Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что 24 миллиона человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи, 13 миллионов из них дети.

Дети Афганистана

«Афганистан и его народ находятся в эпицентре гуманитарной катастрофы», — заявил представитель ЮНИСЕФ Кристиан Шнайдер немецкой газете Passauer Neue Presse.

Причиной катастрофы стала плохая погода и четыре десятилетия гражданской войны в стране, сообщает католическое информационное агентство со ссылкой на экспертов ЮНИСЕФ. Кроме того, международное сообщество прекратило предоставление наличных денег «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после его прихода к власти.

Представитель ЮНИСЕФ отмечает, что цены на продовольствие стремительно растут, а экономика находится в упадке.

«Ещё до смены власти мы работали по соглашению с провинциями, контролируемыми талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы поддержать детей», — сказал Шнайдер, когда его спросили, как продвигается работа по оказанию помощи.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знает о деятельности ЮНИСЕФ и уже позволяет нам расширять оказание помощи, — добавил он. — Теперь мы можем действовать в провинциях, которые ранее были недоступны из соображений безопасности».