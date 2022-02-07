Баку, , 12:27 — REGNUM Турецкая авиастроительная компания Baykar Makina готова помочь Азербайджану в осуществлении технических проектов. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Баку сообщил совладелец предприятия Сельчук Байрактар.

Байрактар ТБ2 CeeGee

«Мы готовы оказать всяческую поддержку для реализации технологических проектов в Азербайджане», — сказал глава компании.

Он выступил в связи с тем, что в Баку запланирован аэрокосмический фестиваль Teknofest. Байрактар также является председателем наблюдательного совета фестиваля.

«Это первый в мире масштабный аэрокосмический и технологический фестиваль с 1,2 млн участников. Не будем забывать, что для нашей независимости национальная оборонная промышленность является главным критерием», — сказал глава компании.

Проведение фестиваля назначено на май 2022 года. Первоначально его провели в 2018 году на территории Стамбульского аэропорта.

Напомним, Baykar Makina занимается производством авиакосмической техники. Компания также выпускает беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Данные беспилотники активно применяли в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.