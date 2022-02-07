Омск, 7 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Омской области стартовали праздничные мероприятия в рамках 200-летия со дня образования региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Правительство Омской области. Омск

Местных жителей с этим праздником совместно поздравили губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский. По их словам, омичам есть чем гордиться.

«Хотелось бы, чтобы юбилейная дата для всех омичей стала хорошим поводом лучше узнать историю своей родины и своей семьи. Дорогие земляки, с юбилеем! Желаем вам мира, добра и успехов!» — говорится в поздравлении.

Добавим, что Омская область в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства Российской империи была учреждена указом Александра I в 1822 году. Это стало частью известной «сибирской» реформы М.М. Сперанского.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейные мероприятия должны были стартовать ещё в январе, но сроки пришлось отодвинуть вправо из-за сложной эпидситуации.

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