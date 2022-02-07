Бухарест, 7 февраля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В январе нынешнего года в Румынии зафиксирован резкий рост цен на недвижимость, побивший рекорды прошлого десятилетия. Об этом со ссылкой на данные румынских социологических служб ZR и SVN пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По данным социологов, только за последние 30 дней трехкомнатные квартиры в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах страны подорожали на 7%, двухкомнатные — на 5,6%, а дома в сельской местности стали дороже на 5%. При этом возросла стоимость аренды однокомнатных квартир в многоэтажных строениях по всей Румынии.

«Базовый спрос связан с повышением уровня инфляции, люди намереваются вкладывать деньги в недвижимость», — заявил журналистам генеральный директор SVN Romania Андрей Сырбу.

Предполагается, что к концу 2022-го года квартиры и дома в Румынии подорожают в среднем на 15%. Подобный рост будет фиксироваться и в дальнейшем, уверены аналитики.