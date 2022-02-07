Москва, , 12:25 — REGNUM Возможность регистрации на портале государственных услуг появится у жителей России с 14 лет, сообщил 7 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства рассказал, что функционал портала постоянно расширяется, в том числе и для детей, однако пользоваться государственными сервисами они могут только через учётные записи родителей.

«Это не всегда удобно», — отметил Мишустин.

По его словам, подготовлено постановление правительства, которое позволит открыть регистрацию на сайте для детей с 14 лет. Для тех, кто младше, регистрация станет возможна с помощью родителей.

Учётная запись позволит пользоваться электронным дневником, узнавать домашние задания, оформлять заявку на подработку в период каникул.