Уфа, , 12:31 — REGNUM Кредит в размере 6,4 млрд рублей из средств федерального бюджета может получить Башкирия в 2022 году. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Очистные сооружения

Сообщается, что сотрудники министерства финансов Башкирии и министерства финансов России заключили соглашение на получение республикой бюджетного кредита на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

В рамках данного соглашения региону из федерального бюджета в текущем году будет выделен первый транш бюджетного кредита в размере 6,4 млрд рублей.

«Привлечение федеральных средств положительно скажется на инвестиционной привлекательности Башкортостана и позволит создать комфортные условия для жителей новых микрорайонов Уфы и Нефтекамска», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра финансов Башкирии Лилии Истамгалиной.

Отмечается, что в 2023 году на эти цели может быть получено еще 8,4 млрд рублей. Таким образом, общая сумма инфраструктурного бюджетного кредита может составить 14,8 млрд рублей.

Полученные средства из федерального бюджета планируют направить на реконструкцию улиц Пугачёва и Генерала Рыленко в г. Уфе и строительство транспортной развязки между ними, закупку автобусов большого класса для обслуживания новых микрорайонов г. Уфы, строительство школы на 2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский Затон» г. Уфы, реконструкцию биологических очистных сооружений и строительство главной канализационной насосной станции в г. Нефтекамске.