Москва, 7 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Новые рекомендации по снятию карантинных ограничений для некоторых групп людей направлены на то, чтобы избежать избыточную изоляцию тех, кто уже имеет иммунитет. Об этом 7 февраля заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Мы видим, что сейчас очень многие из тех, кто контактировал с заболевшими, сами не заболевают, не выделяют вирус, а если даже есть в отделении, то оно очень кратковременное», — заявила Руженцова.

«Наши меры, которые мы рекомендовали по снятию карантинных ограничений для тех, кто контактировал, но не имеет никаких симптомов, не имеет положительных результатов лабораторной диагностики, направлены на то, чтобы не было избыточной изоляции для тех, кто уже имеет иммунитет», — указала она.