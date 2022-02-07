Берлин, 7 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Новое немецкое правительство будет болтаться между американским давлением, с одной стороны, и недовольством промышленников и граждан ухудшающейся экономической конъюнктурой, — с другой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 февраля, комментируя высказывания канцлера Германии Олафа Шольца.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

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Как сообщалось ранее, Шольц заявил, что в случае «эскалации» ситуации на Украине правительство Германии «вместе с союзниками» готово предпринять в отношении России «всем необходимые меры», и проект газопровода «Северный поток — 2» исключением не станет.

« Высказывания Олафа Шольца по поводу «лидерства» США и лично Байдена, а также ситуации вокруг Украины говорят о том, что Германия при новом правительстве ещё в большей степени утратила свою самостоятельность, которую Ангела Меркель хотя бы частично удерживала.

Тем не менее, продолжать бороться за Германию надо, и в этой связи ошибкой, на мой взгляд, было существенно нарастить прокачку газа через Украину до визита Шольца в Россию, а не после него. Если кого и стоит поощрить за относительно умеренную позицию по Украине, так это Берлин. Получилось же, что мы этим наращиванием украинского транзита отреагировали на угрозы англичан относительно собственности российских богатеев на Западе. Надеюсь, что это совпадение.

Как бы то ни было, выполнять обязательства по объёму использования украинской газотранспортной системы — 40 млрд кубометров — надо; лишние претензии нам ни к чему. Во всяком случае, — до форс-мажора. А там, если события получат неблагоприятный разворот, можно будет и затормозить.

Что же касается собственно Берлина, то Шольц, обратите внимание, не стыдится говорить, что подходы Германии к вопросу о снабжении страны и всей Европы газом определяет соглашение с Вашингтоном. Вот так новое немецкое правительство и будет болтаться между американским давлением, с одной стороны, и недовольством промышленников и простых граждан ухудшающейся экономической конъюнктурой, — с другой. А конъюнктура будет ухудшаться — ведь не для того же, чтобы снабжать Европу более дешёвым газом, США устроили всю эту возню вокруг «Северного потока — 2».