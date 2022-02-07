Ульяновск, 7 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области установлен максимальный суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом. Количество вновь госпитализированных не изменилось. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 7 февраля, в Ульяновской области за последние сутки госпитализированы в ковидные стационары 76 пациентов — столько же, сколько было направлено на лечение в больницы 5 февраля.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 135 379 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе 6 февраля официально выявлены 1253 носителя коронавируса — это максимально подтверждённое количество суточных случаев заражения с начала пандемии.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 776 926 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что в регионе резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, по некоторым учреждениям — семикратно.