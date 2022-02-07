* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 7 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В своей последней статье об Амир Хане Моттаки доктор Суда Рамчандра, аналитик по Юго-Восточной Азии, написала, что никто из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ожидал, что он достигнет поста министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, отстранив Аббаса Станакзая. Рамчандра считает, что это было бы невозможно без тесных связей с ISI (пакистанская межведомственная разведка (Inter-Services Intelligence) — прим. ИА REGNUM). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В статье на веб-сайте Исследовательского центра Джеймстауна аналитик описала Моттаки как ключевую фигуру в создании системы пропаганды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время войны с Соединёнными Штатами и афганским правительством, как для распространения сообщений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и для дискредитации их противников.

Рамчандра отмечает, что Моттаки прекрасно умел физически устранять своих соперников и лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда боялись его. Благодаря своим тесным связям с пакистанской разведкой, он смог войти в состав команды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на переговорах с американцами в 2018 году, но в итоге был отстранён лидером радикалов муллой Хайбатуллой Ахундзада, что вынудило его вернуться в Пакистан.

Через некоторое время, приложив большие усилия, Моттаки смог вернуться в эту команду во время переговоров с представителями США в 2019 году. По словам автора, Моттаки приобрёл большое влияние в этой команде, включая муллу Абдул Гани Барадара.

Рамчандра цитирует свои источники, которые говорят, что Моттаки известен среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «крупный бизнесмен» из-за его активов и инвестиций в Пакистане. Говорят, что Моттаки является партнёром пакистанских военных в нескольких инвестиционных проектах и владеет несколькими объектами недвижимости и домами в Пакистане.

В конце статьи автор указывает, что Моттаки во внешней политике не может действовать против пакистанских интересов по таким вопросам, как «линия Дюранда» и пакистанские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что Пакистан будет оказывать давление на Моттаки, угрожая его бизнес-интересам.