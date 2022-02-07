Краснодар, 7 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 452 человека доставлены в коронавирусные стационары за последние сутки. Данные 7 февраля опубликовал сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 6 февраля, сообщалось о госпитализации 570 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в регионе подтвердили 2863 случая заболевания коронавирусом, в том числе у 363 детей, сообщили в региональном оперштабе. Накануне, 6 февраля, было подтверждено 2 836 случаев заражения. Лидирует по числу суточных заражений Краснодар, где подтверждено 1 239 случаев, на втором месте Новороссийск (250 новых пациентов), Сочи на третьем (113 случаев).

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 159 527 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выздоровели 109 656 человек. Скончались 10 129 человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

На утро 7 февраля в стационарах находятся 5 179 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 3 115 с подтвержденным диагнозом. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 104 пациента, ещё семь на ЭКМО. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 55 938 человек, в том числе 36 627 пациентов с подтверждённым COVID-19.