Ижевск, 7 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 февраля прививку от коронавируса сделали 687 524 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 538 246 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 5 и 6 февраля, вакцинировались 364 жителя республики. 375 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 916 человек, в том числе 104 251 человек прошел ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 143 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 февраля в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 972 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 82 097 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 100 461 случай заражения коронавирусом, из них 1863 — за минувшие сутки.

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