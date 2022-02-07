Красногорск, 7 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина выдвинута на пост вице-губернатора региона. Об этом 7 февраля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство Московской Области

«Социальный блок у нас возглавляет Ирина Каклюгина. С недавнего времени министерство цифровой трансформации находится в её кураторстве. Поэтому я предлагают внести на рассмотрение Московской областной думы её на должность вице-губернатора», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что в структуре исполнительной власти области будут произведены и другие кадровые перестановки.

«У нас сегодня большой блок кадровых изменений. Я также хотел бы их проговорить. Мы живем в меняющемся мире. Новые вызовы требуют новых подходов и должна быть здесь ключевым вовлеченность всей команды. Я очень надеюсь, что все мероприятия, которые мы с вами реализуем… здесь нет равнодушных. Жители ждут от нас такого подхода», — сказал Воробьев.