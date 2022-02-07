Казань, 7 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки госпитализировали 423 носителя коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 447 человек. Выявили за последние 24 часа 1305 новых случаев заражения, накануне подтвердился 1201 тест, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 7 февраля зарегистрировали 56 009 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 40 459 пациентов, скончались 1627 человек. За сутки больничный закрыли 134 пациента, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией в январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, повысилась на 32,6%.

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