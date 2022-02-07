Кемерово, 7 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 февраля, от коронавируса привито 1 133 699 человек. Это 68,7% от подлежащих вакцинации. Об этом сообщил региональный минздрав.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что вторично привиты 275 563 кузбассовца.

Впервые сделали прививку 298 183 человека старше 60 лет, ревакцинировано 125 924 жителя региона старшего поколения.

Также прививку сделали уже 980 подростков. Их вакцинация проходит на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.