Архангельск, 7 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Архангельские следователи возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, которые собирались заработать на сбыте наркотиков.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, 16-летние девушка и юноша в январе 2022 года подозреваемые приобрели наркотическое средство общей массой не менее 2,49 грамм, которое планировали сбыть путем размещения «закладок» на Архангельска.

«Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, подозреваемые не смогли, так как их действия пресекли сотрудники ОНК УМВД России по городу Архангельску. В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания и пояснили следователю, что таким образом хотели заработать», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства предусматривает наказание на срок от 4 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, молодежь Архангельской области все чаще втягивается в наркобизнес.