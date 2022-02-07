Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Следом за иском на 126 млн рублей судостроительный завод «Пелла» из Ленобласти получил претензии на 14,6 млн рублей. Иск арбитражем пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Ssr Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заявление от АО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» поступило в конце января 2022 года. Сумма требований — 14 699 846,82 рубля. Из этой суммы порядка 11,24 млн рублей — долг по договору от 2018 года, а оставшаяся часть фигурирует как неустойка.

Напомним, в середине января 2022 года претензии на сумму свыше 126,08 млн рублей к заводу «Пелла» подало проектно-конструкторское бюро «РИО». Спор заслушают 14 апреля 2022 года. Заявление к предприятию в конце января также было подано ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Одно из них фигурирует как неустойка. Общая сумма по двум искам — более 2,5 млн рублей.

Также 16 февраля 2022 год суд заслушает крупный иск от самого завода «Пелла», поданный в декабре 2021 года к Минобороны РФ. Речь идёт 2 046 083 442,6 рубля. Сумма фигурирует как неосновательное обогащение. Помимо этого, предприятие пытается расторгнуть госконтракт от апреля 2013 года.