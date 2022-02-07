Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге в стационары, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, доставили 606 пациентов, сообщили 7 февраля в городской администрации. Это на 93 пациента меньше, чем было госпитализировано в предыдущие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM 0 Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За прошедшие сутки в Петербурге выписано по выздоровлению из стационаров 249 пациентов. В настоящее время в больницах находится 8613 человек (+379 за сутки). В реанимационных палатах лежат 644 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 336 больных.

В Петербурге развернуто 9839 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 34,06%, согласно методике Минздрава.

На амбулаторном лечении от ковида и пневмонии в Петербурге на 7 февраля находится 153 092 человек (+3227 за сутки).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге сегодня составляет 1,12 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 13 372 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 3359 человек, умерли 64 человека.