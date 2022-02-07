Ижевск, 7 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 972 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 82 097 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 100 461 случай заражения коронавирусом, из них 1863 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 486 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 150 жителей республики старше 65 лет.

3534 человека скончались, за минувшие сутки скончались четыре человека — женщины в возрасте 70 и 93 лет и мужчины в возрасте 49 и 70 лет. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 14 830 жителей региона. В течение суток госпитализировано 120 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 34 282 человека, 1051 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 201 человек — в тяжелом состоянии, из них 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля 419 классов в 69 школах Ижевска обучались в дистанционной форме. В детских садах 15 групп ушли на карантин.

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