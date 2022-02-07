Минск, 7 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Возможность вооружения части сотрудников МЧС Белоруссии на случай возникновения конфликта или военных действий рассматривают власти республики. Вопрос об этом 7 февраля обсуждался на совещании у белорусского президента Александра Лукашенко по совершенствованию структуры системы МЧС страны, передает агентство БелТА.

Kremlin.ru Александр Лукашенко

«Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие», — сказал белорусский лидер.

При этом он указал, что на военном параде у сотрудников МЧС страны выправка была не хуже, чем у военных и добавил, что сотрудники указанного ведомства являются лидерами по пожарно-спасательному спорту и чемпионами мира.

«Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и быть подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объединение большей части постсоветского пространства в тесный союз с упором на коллективную безопасность и экономическую интеграцию неизбежен в ближайшие 15 лет.