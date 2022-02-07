Городовиковский район, Калмыкия, 7 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Жителю Городовиковского района Калмыкии вынесли приговор за пьяное ДТП с двумя погибшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года мужчина в нетрезвом виде сел за руль ВАЗ-21 140 и выехал из села Бембишево. На подъезде к Городовиковску он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с двигавшимся впереди мотоциклом. От полученных травм пассажирка, находившаяся в мотолюльке, погибла на месте происшествия. Водитель мотоцикла скончался в больнице.

Виновника ДТП приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишению права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Решение суда в законную силу пока не вступило.