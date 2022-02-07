Кемерово, 7 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области наблюдается рост госпитализаций в стационар пациентов с коронавирусом. Об этом было сказано на аппаратном совещании сегодня, 7 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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По официальным данным, за сутки госпитализируют около 220−250 человек. Из-за этого на территории региона разворачиваются дополнительные места. Сейчас для пациентов с коронавирусом выделено 2913 коек, занято из них 2369.

При этом кислородная поддержка требуется 55% пациентам, 3% находятся на ИВЛ.