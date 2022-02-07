Москва, 7 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Восстановление иранской ядерной сделки вполне достижимо, США и Иран настроены на это и ведут разговор по существу на переговорах в Вене. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, «хоронить СВПД рано». Иран готов вернуть свою ядерную программу к параметрам, заданным ядерной сделкой. Чтобы вернуть соглашение к жизни, США и Иран должны тщательно синхронизировать встречные практические шаги по возвращению к его первоначальным условиям.

«Отмечаем настрой с обеих сторон двигаться в этом направлении, о чём свидетельствует и набравшая немалые обороны динамика венских переговоров», — сказал Ермаков в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что разговор сторон идёт по существу, обсуждаются конкретные развязки по всем узловым аспектам. В этой связи реанимирование СВПД представляется вполне достижимым.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Вене проходят переговоры по возобновлению иранской ядерной сделки и отмене санкций США. Они должны продолжиться на этой неделе после паузы, объявленной 28 января.

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