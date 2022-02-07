Гватемала, 7 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Вулканы Сантьягито, Фуэго и Пакайя находятся под наблюдением Национального координатора по уменьшению опасности стихийных бедствий Гватемалы в связи с изменениями в их поведении. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Вулкан Сантьягито демонстрирует высокий уровень активности с умеренными и сильными пирокластическими потоками в течение нескольких дней, сказал источник издания. Помимо этого, продолжается обильный сход лавин и дегазация, а также лавовые потоки на западе и юго-западе кратера длиной от 500 до 700 метров.

Пеплопад произошел в деревнях Сан-Маркос, Сан-Луис и Сан-Себастьян. Это вызывает туманную атмосферу в районе вулкана, отсюда и рекомендации ведомства не находиться вблизи или в руслах рек у склонов конуса вулканов.