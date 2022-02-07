Краснодар, 7 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края, об этом стало известно утром 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Трагедия произошла в поселке Афипский. Погибли четверо детей и один взрослый. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белгородской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина, его сожительница и её 16-летний сын попали в больницу.