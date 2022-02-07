Москва, 7 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией составило 1322, сообщили 7 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Москве за сутки госпитализировано 8,6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19», — рассказали в штабе. Отмечается, что с учётом особенностей штамма коронавируса «Омикрон» самым важным показателем врачи считают число госпитализаций пациентов.

Сейчас в столице на ИВЛ находятся 569 пациентов, за сутки выздоровели более 13 тыс. человек, выявлено свыше 15,4 тыс. новых случаев. По информации штаба, за сутки скончались от ковида 83 пациента. У каждого из них был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.