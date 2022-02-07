Пермь, 7 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Пермском крае, по состоянии на утро 7 февраля, от коронавирусной инфекции привиты 657 подростков. Об этом сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Вакцина против коронавируса для подростков

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Напомним, первая партия вакцины для детей поступила в регион 25 января 2022 года. вакцинация осуществляется двухкомпонентной вакциной «Спутник-М» на добровольной основе, с письменного заявления одного из официальных представителей ребёнка. Прививки делают по месту учебы, а также в детских поликлиниках по предварительной записи.

С начала массовой вакцинации в Прикамье первичную вакцинацию прошли более 1 млн 160 тыс. жителей (57,7% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 221,4 тыс. пермяков приступили к ревакцинации.