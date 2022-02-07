Чебоксары, 7 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и суточное число госпитализированных. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 7 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 58 702 случая заражения коронавирусом, в том числе 6 февраля — 947.

Напомним, что за предыдущие сутки, 5 февраля, было выявлено 1043 носителя коронавируса. Максимальное суточное количество случаев заражения в Чувашии подтверждено 4 февраля, когда заразились 1090 человек.

Выздоровели в республике 45 673 человека, в том числе за последние сутки выписаны 485 пациентов. В то же время госпитализировали ещё 99 ковидных больных, что на 45 меньше, чем было 5 февраля.

Жертвами пандемии в Чувашии стали ещё семь человек, всего умерли 4240 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Чувашии с учётом резкого роста пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, планируют запустить в работу медико-консультационный центр. Здесь будут оказывать первичную помощь и организуют дистанционное наблюдение за пациентами с коронавирусом.