Пенза, 7 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 1244 случая заражения коронавирусом, выписали 145 пациентов. В стационары госпитализировали 63 носителя инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 7 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 115 352 случая. Выздоровел 97 161 пациент, скончался 4941 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли десять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, бустерная вакцинация обеспечивает выработку долгосрочного иммунитета, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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