Яковлевский городской округ, Белгородская область, 7 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту гибели в шахте 45-летнего работника Яковлевского ГОКа начал СУ СК по Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе ведомства.

Https://belgorod.sledcom.ru Проходческая машина в шахте

По предварительным данным, 5 февраля около 23:00 бригада на глубине 370 метров устанавливала и закрепляла балки, которые к месту работ доставляются погрузочно-доставочной машиной. В то время, когда работы были приостановлены, проходчик 5 разряда пытался попасть в кабину машины. Мужчина оказался зажатым её корпусом и погиб на месте.

Изъята документация по эксплуатации машины, а также касающаяся техники безопасности при производстве работ. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.