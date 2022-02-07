Кемерово, 7 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за значительного роста числа заразившихся коронавирусом изменена работа поликлиник. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 7 февраля, рассказал заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

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Он уточнил, что теперь медсестры и фельдшеры начинают прием в 07:30 — делают экспресс-тест на COVID-19 и заполняют документы. К 8:00 начинают приём врачи. После осмотра пациентам с подтверждённым диагнозом выдают медикаменты.

Кроме того, бригады скорой помощи, по поручению губернатора региона Сергея Цивилёва, начали проводить на вызовах ИХА-тесты на коронавирус. При положительном результате кузбассовцам выдают необходимые лекарства.