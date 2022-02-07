Минусинск, Красноярский край, 7 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края продлён режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий, НМУ).

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию синоптиков, режим неблагоприятных метеоусловий в Минусинске продлён до 19:00 часов (по местному времени) 8 февраля.

По данным ведомства, 7 февраля в городе при исследовании атмосферного воздуха зарегистрировано превышение предельно-допустимых максимально-разовых концентраций по взвешенным веществам от 2,4 до 2,7 раза, по оксиду углерода — от 1,4 до 1,8 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим НМУ в Минусинске продлевался с 4 по 7 февраля.