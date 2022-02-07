В Уфе вновь сообщили об эвакуации учеников из некоторых школ
Уфа, 7 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Сообщения об опасных предметах вновь поступили в школы Уфы. Об этом 7 февраля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.
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Эвакуация из школы №291 в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")
По информации журналистов, 7 февраля в школы Уфы поступили сообщения о минировании зданий.
В результате из лицея № 1, гимназии № 111 и школ № 51, 56, 113 в резервные здания были эвакуированы ученики и сотрудники этих учебных заведений.
Сообщается, что в настоящее время помещения образовательных учреждений обследуют кинологи с собаками.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 февраля в Уфе вновь эвакуировали школы из-за сообщений об опасных предметах.