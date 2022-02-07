Деревня Тимирязева, Иркутская область, 7 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Уголовное дело о халатности возбуждено в связи с гибелью двоих детей на пожаре в деревне Тимирязева Иркутской области.

Kaluga.sledcom.ru На месте пожара

«Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщает 7 февраля пресс-служба СКР России.

По указанию председателя СКР Бастрыкина ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 5 февраля в жилом доме, расположенном в деревне Тимирязево Качугского района. На месте пожара обнаружено два трупа малолетних детей в возрасте двух и четырёх лет. Также пострадала их мать и еще один ребенок.

В процессе следствия выяснилось, что речь идет не о несчастном случае, а злом умысле сожителя: напившись, он облил семью горючим веществом и поджёг. Уголовное дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних детей»).

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