Москва, 7 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Вакцинация всё ещё необходима, даже если человек переболел коронавирусной инфекцией. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У тех людей, которые переболевают, антитела, которые потом образуются, не высокоспецифичны. Они, конечно, специфичны для вирусной нейтрализации для того вируса, которым они переболели, но более специфичные антитела образуются, если всё-таки человек был провакцинирован», — заявил Гинцбург.

«При этом в результате вакцинации образуются антитела настолько специфичные, что они начинают нейтрализовать не только те точки на белке короны, которые в первую очередь вызывают реакцию иммунной системы, и которые часто меняются, но и те участки белка, которые консервативны», — указал он.