Верхняя Салда, Свердловская область, 7 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Свердловской области после ДТП насмерть замёрз мужчина. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что автомобиль «Нива» вылетел в сугроб с дороги Нижняя Салда — деревня Нелоба. Водитель выжил, попытался выехать, но этого у него не получилось. Тогда он вышел к дороге и стал ждать помощи. А 6 февраля ближе к вечеру обнаружили его труп.

По предварительным данным, ему стало плохо и он потерял сознание. Точную причину смерти ещё предстоит установить.